चूलगिरि से चंवलेश्वर तक: 1000 साल की आस्था और चमत्कारों की अद्भुत गाथा

बिजौलिया अतिशय क्षेत्र के शिलालेखों के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ का समवशरण चंवलेश्वर की ऊँची पहाड़ी पर भी आया था। मूर्ति की खोज एक चमत्कारिक घटना से जुड़ी है। कहा जाता है कि सेठ नथमल शाह की गाय प्रतिदिन पहाड़ी पर एक स्थान पर दूध छोड़ देती थी। सपने में आदेश मिलने पर सेठ नथमल शाह ने वि. सं. 1272 वैशाख शुक्ल 10 को मूर्ति की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कर मंदिर का निर्माण करवाया। यहां 21 दिनों तक भगवान पार्श्वनाथ का समवशरण विराजमान था और पार्श्वनाथ भगवान की देशना हुई थी इसलिए मुनि सुधासागर महाराज ने इस क्षेत्र को देशनोदय नाम प्रदान कर अन्तरराष्ट्रीय पटल पर एक कीर्तिमान स्थापित किया।