भीलवाड़ा में गूंजा हैप्पी क्रिसमस, एक दूसरे को दी बधाई

क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बुधवार आधी रात से ही चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ। रात को 12 बजते ही चर्चों में हैप्पी क्रिसमस की गूंज सुनाई दी। एक दूसरों ने गले मिलकर बधाई दी। बुधवार रात को ही शहर के मुख्य गिरिजाघरों में मसीही समुदाय के लोग एकत्र होकर प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई। इस दौरान विशेष 'मिडनाइटमास' (प्रार्थना सभा) आयोजित की गई तथा शांति व भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। शहर के मुख्य चर्चों, जिनमें शास्त्री नगर स्थित सीएनआई चर्च, कैथोलिक चर्च और अन्य प्रार्थना स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़उमड़ने लगी है। बीती शाम से ही विशेष 'कैरोलसिंगिंग' (भजन गायन) के माध्यम से प्रभु मसीह के आगमन का संदेश दिया जा रहा है। मसीह समाज के लोग पारंपरिक गीतों और प्रार्थनाओं के माध्यम से शांति और भाईचारे का संदेश प्रसारित कर रहे हैं।