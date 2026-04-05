बजरी पर हाईकोर्ट की रोक, इधर सरकारी एजेंसी की लीज पर ही चल रहा अवैध दोहन का खेल

राज्य सरकार के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने आकोला क्षेत्र के ग्राम सोपरा, अडसीपुरा, आकोला में बजरी खनन के लिए आरएसएमएम के पक्ष में तीन मंशा पत्र (एलओआई) जारी किए थे। 76.77, 67.70 तथा 96.99 हेक्टेयर के कुल तीन लीजें आवंटित की गई थीं। लेकिन, सरकारी उपक्रम होने के बावजूद इसे राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सीया) जयपुर से ईसी नहीं मिल पाई है। जबकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से की जनसुनवाई भी हो चुकी है। अब स्थिति यह है कि महीनों बीत जाने के कारण एलओआई की 6 माह की निर्धारित अवधि भी समाप्त हो चुकी है और आरएसएमएम को मियाद बढ़ाने के लिए नए सिरे से आवेदन करना पड़ा है।