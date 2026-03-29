उच्च शिक्षा: ऐश पोर्टल पर सटीक डेटा से ही बनेंगी पारदर्शी नीतियां, जिले के नोडल अधिकारियों का हुआ मंथन

मुख्य वक्ता डॉ. सुरेश चन्द्र तिवारी ने डाटा कैप्चर फॉर्मेट को भरने में बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने दस्तावेजीकरण की बारीकियों को समझाते हुए सामान्य त्रुटियों में सुधार के व्यावहारिक तरीकों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। कार्यशाला संयोजक डॉ. मनीष रंजन ने पोर्टल पर डेटा संग्रहण की सटीकता के दूरगामी परिणामों, इसके उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए नोडल अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। कार्यशाला के सह-संयोजक मोहन लाल ने प्रतिभागियों को पोर्टल पर डेटा फीडिंग की प्रक्रिया समझाई और उनकी व्यक्तिगत शंकाओं का समाधान किया।कार्यक्रम में आयोजन समिति के संयोजक डॉ. राजकुमार लड्ढा एवं डॉ. अश्विनी जोशी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉ. नारायण लाल माली ने सभी का आभार जताया। इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के नोडल अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में आयोजन समिति के संयोजक डॉ. राजकुमार लड्ढा एवं डॉ.अश्विनी जोशी भी उपस्थित थे।