विवादित जांच आदेशों की जलाई होली, पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 में हुई कनिष्ठ लिपिक भर्ती को लेकर विभाग बार-बार जांच आदेश जारी कर रहा है। इससे इस भर्ती से जुड़े कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही सम्पन्न हुई थी, फिर भी अनावश्यक जांच से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शन के दौरान मंत्रालयिक कर्मचारियों में पवन शर्मा, राजेश काबरा, प्रमोद जैन, गिरीराज व्यास, भैरू खटीक, मनीष भट्ट, कृष्ण गोपाल छापरवाल, सुनीता अरोड़ा, बबली लढ़ा, सुमन टेलर, सुगना कंवर, शैलेन्द्र राजावत, दीक्षा मीणा, अंजना तंबोली, रेखा पनवा, हीरामणी मूंदड़ा, अभिषेक न्याती, बलवीर सिंह, निरंजन बूलिया व शैलेन्द्र सिंह सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।