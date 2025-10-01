बदल गया अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी का समय

शिविरा पंचांग के अनुसार 1 अक्टूबर से शीतकालीन समय लागू होगा। एक पारी विद्यालयों का संचालन समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रहेगा। दो पारी वाली स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। अक्टूबर माह में स्कूलों का कार्यदिवस मात्र 16 दिन रहेगा। इसमें 13 से 24 अक्टूबर तक मध्यावधि अवकाश रहेगा। दीपावली अवकाश 20 अक्टूबर तथा गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर की मानी गई है। भाई दूज 23 अक्टूबर की होगी। दो दिन उत्सव भी मनाया जाएगा। इसके तहत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर जयन्ती मनाई जाएगी। जबकि 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभ भाई पटेल जयन्ती मनाई जाएगी। इसके अलावा 5, 12, 19 व 26 अ्कटूबर को रविवार का अवकाश रहेगा। स्कूलों में द्वितीय परख 25 से 28 अक्टूबर तक होंगे।