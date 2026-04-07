खटवाड़ा में अवैध गारनेट कारखाने पर छापा, 5 टन कीमती पत्थर व मशीन जब्त

भीलवाड़ा जिले में खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं और अवैध खनन की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका खुलासा सोमवार को हुआ। बीगोद थाना क्षेत्र के खटवाड़ा गांव में खेतों के बीच चोरी-छिपे चल रहे अवैध गारनेट (कीमती पत्थर) के एक कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। बिजौलियां खनिज विभाग की टीम ने यहां दबिश देकर मौके से 5 टन अवैध गारनेट और उसे साफ करने वाली सेपरेटर मशीन जब्त की है। विभाग ने इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ बीगोद थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि जिले में अब भी अवैध गारनेट के कारखाने चल रहे है।