एसआई परीक्षा में सख्ती; शर्ट के बटन टूटे, आस्तीन कटी, 68.56% रही उपस्थिति

नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई। शहर के राजेन्द्र मार्ग स्कूल सहित विभिन्न 25 केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से जांच के अलावा अभ्यर्थियों के हाथों में बंधे कलावा (धागे) कैंची से काट दिए गए। जिन कैंडिडेट्स की शर्ट पर मेटल के बटन लगे थे, उन्हें काटकर ही एंट्री दी गई। पूरी आस्तीन की शर्ट पहनकर आए अभ्यर्थियों को या तो शर्ट उतारनी पड़ी या कैंची से आस्तीन कटवाने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। महिला अभ्यर्थियों के कानों के कुंडल, गहने और बालों में लगे रबर बैंड तक खुलवा लिए गए। केंद्र के मुख्य द्वार के बाहर ही सभी के जूते-चप्पल उतरवा दिए गए थे। देरी से पहुंचने वाले कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला और उन्हें मायूस लौटना पड़ा। वहीं, कुछ केंद्रों के बाहर जहां महिला अभ्यर्थी परीक्षा दे रही थीं। वहां चिलचिलाती धूप में उनके परिजन छोटे बच्चों को संभाल रहे थे।