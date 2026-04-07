Rajasthan: राखी के रिश्ते ने निभाया फर्ज, हिन्दू भाई ने उठाया मुस्लिम बहन की बेटी के निकाह का जिम्मा

यह केवल एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की जीत है जो एक बहन ने पांच साल पहले एक धागे के जरिए अपने भाई पर जताया था। क्षेत्र के लोग इस अनुकरणीय उदाहरण की सराहना कर रहा है, जो हमें सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि दिल की गहराई और निभाने की नीयत से बड़े होते हैं। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष रक्षाबंधन के अटूट रिश्ते पर भामाशाह राम सिंह शक्तावत को क्षेत्र की सैकड़ों बहने रक्षाबंधन पर राखी बांधने पहुंचती हैं।