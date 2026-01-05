वर्ष 2026 में बजेगी 63 दिन शहनाई: जनवरी में बसंत पंचमी पर अबूझ सावा

वर्ष 2026 में सौर और चंद्र वर्ष के अंतर को संतुलित करने के लिए 'अधिकमास' (पुरुषोत्तम मास) का विशेष संयोग बन रहा है। इस कारण साल में 12 के स्थान पर 13 महीने होंगे। इस बार ज्येष्ठ मास दो बार आएगा। प्रथम ज्येष्ठ 2 मई से 29 जून तक रहेगा। इसके मध्य में 17 मई से 15 जून तक अधिकमास की अवधि रहेगी। यह अतिरिक्त मास हर तीन साल में एक बार आता है। इससे मांगलिक कार्यों के लिए समय अधिक मिलता है।