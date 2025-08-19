मॉरीशस से विदेशी मुद्रा आने पर आयकर विभाग की कार्रवाई

महालक्ष्मी चैम्बर स्थित कार्यालय से फाइलें और कंप्यूटर से कुछ रेकॉर्ड जब्त किया है। चंद्रशेखर आजाद नगर में आवास पर कई घंटे तलाशी जारी रहने के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। संभावना जताई जा रही है कि बड़ी रकम मॉरीशस से इंटर आर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ट्रस्ट में डाली गई। यह मुद्रा भीलवाड़ा के ट्रस्ट में आने की सूचना पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यह ट्रस्ट अपने भाई के नाम से बनाया गया है। भाई का निधन करीब 20 साल पहले हो गया था। ट्रस्ट को अब उनके बेटे व अंकल चला रहे हैं। मूलत: पारोली गांव निवासी लंबे समय से भीलवाड़ा रहते हैं। इनके परिवार का एक सदस्य मुम्बई में सीए है। भाई व भाई के बेटे यहां टैक्स कंसलटेंट का काम कर रहे हैं।