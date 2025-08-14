सरस मिठाइयों में नवाचार, सरस केसर काजू कतली का शुभारंभ

भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने उपभोक्ताओं के लिए सरस मिठाइयों में नवाचार करते हुए बुधवार को ‘सरस केसर काजू कतली’ का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ संघ के प्रबंध निदेशक बिमल कुमार पाठक ने किया। पाठक ने बताया कि सामाजिक कार्यक्रम, शादियों, त्योहारों और विशेष आयोजनों में उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इस उत्पाद की शुरुआत की गई है। सरस केसर काजू कतली का 200 ग्राम का पैक 180 रुपए में और प्रति किलोग्राम कीमत 900 रुपए रखी गई है। उत्पाद को उत्कृष्ट पैकिंग में पेश किया गया है, जो उपहार के रूप में भी उपयुक्त है। इस दौरान प्रभारी विपणन त्रिभुवन पाटीदार, प्रभारी लेखा मुकेश लढ़ा, सभी विभागाध्यक्ष और विपणन विभाग की टीम मौजूद रही।