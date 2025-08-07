अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, लापरवाह अधिकारी नपेंगे

राज्य के खान निदेशालय ने अवैध खनन और बढ़ती राजस्व हानि को लेकर चिन्ता जताई है। कुछ मामलों में की गई जांच में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए खान निदेशक दीपक तंवर ने प्रदेश के सभी खनि अभियंताओं और सहायक खनि अभियंताओं को चेताया है कि विभागीय कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही, अनदेखी या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. रविकांत ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।