7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, लापरवाह अधिकारी नपेंगे

बजरी से भरे वाहन ने दो मिनट में तय कर ली 40 किलोमीटर की दूरी, जांच में खुलासा 30 दिन चलेगा अवैध खनन अभियान, शिथिलता बर्दाश्त नहीं

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 07, 2025

Instructions for strict action on illegal mining, careless officers will be punished
Instructions for strict action on illegal mining, careless officers will be punished

राज्य के खान निदेशालय ने अवैध खनन और बढ़ती राजस्व हानि को लेकर चिन्ता जताई है। कुछ मामलों में की गई जांच में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए खान निदेशक दीपक तंवर ने प्रदेश के सभी खनि अभियंताओं और सहायक खनि अभियंताओं को चेताया है कि विभागीय कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही, अनदेखी या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. रविकांत ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

जांच में हुआ बड़ा खुलासा

खान निदेशक ने अपने स्तर पर कुछ जांच की तो बजरी से भरे वाहनों में बड़े चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। मजेदार बात यह कि बजरी व अन्य मिनरल से भरे वाहन मात्र 2 मिनट में ही 40 किलोमीटर की दूरी तय करके पुन: उसे तुलाई केंद्र पर पहुंच रहा जहां से वह निकला था। यह स्थिति भीलवाड़ा जिले में कुछ बजरी माफिया कर रहे हैं। इस तरह का फर्जीवाड़ा जांच में उजागर हुआ है।

जांच में यह भी सामने आईं चौंकाने वाली गड़बड़ियां

- बंद खदानों से जारी हुए रवन्ना।

- बिना स्टॉक ही कई बार स्टॉक चढ़ाना।

- खाली वेब्रिज से भी ई-रवन्ना कन्फर्म करना।

- कैमरा मूवमेंट कर अवैध गतिविधियां होना।

इन पर होगी त्वरित कार्रवाई

- अवैध स्टॉक चढ़ाने वाले अधिकारी

- रवन्ना में अधिक खनिज दर्शाने वाले पट्टाधारी

- बिना स्टॉक के रवन्ना जारी करने वाले स्टॉकिस्ट

- विभागीय वेब सिस्टम से सुरक्षा चेक हटाने वाले कर्मचारी

अगले 30 दिन विशेष अभियान

तंवर ने खनि अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले 30 दिवस में विशेष अभियान चलाकर अवैध खनन, बकाया वसूली और रवन्ना प्रणाली में अनियमितताओं की ऑनलाइन जांच व प्रतिदिन रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। इसके अलावा पंचनामों में दर्शाई गई राशि के मात्र 2 प्रतिशत से भी कम वसूली बेहद गंभीर विषय है। यह न केवल कार्य के प्रति उदासीनता है, बल्कि अवैध खनन को बढ़ावा देने जैसा कृत्य प्रतीत होता है।

चालू पट्टों पर भ्रम फैलाना भारी पड़ेगा

कुछ अधिकारियों के अवैध खनन करते पट्टों को खंडित किए बिना एलआर एक्ट में कार्रवाई करना और उच्चाधिकारियों को भ्रमित करने का मामला सामने आया है। तंवर ने स्पष्ट किया है कि चालू पट्टा पहले खंडित हो, फिर ही एलआर एक्ट में कार्रवाई की जाए। ऐसा करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीटीओ व ईसी से अधिक मात्रा में खनन

तंवर ने जांच में पाया कि कई खनन पट्टाधारियों ने अनुमति सीमा से अधिक खनिज का रवन्ना निर्गत किया है। इसकी गहन जांच कर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यदि कार्रवाई में ढिलाई मिली या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आई तो संबंधित अभियंता जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। इस तरह के मामले भीलवाड़ा जिले में बनास नदी से निकाली जा रही बजरी व चुनाई पत्थरों की खदानों में हो रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, लापरवाह अधिकारी नपेंगे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.