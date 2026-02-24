भक्ति के उल्लास में डूबा जैन मंदिर: चंद्रप्रभु स्वामी की जय के जयकारों से गुंजायमान हुए जिनालय

आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों की धूम रही। ट्रस्टी सुनील सेठी ने बताया कि मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर भगवान चंद्रप्रभु की प्रतिमा का भव्य अभिषेक एवं शांतिधारा की गई। शांतिधारा का सौभाग्य कमलनयन शाह को प्राप्त हुआ। वहीं, ललित शाह ने आदिनाथ भगवान तथा अजय पंचोली व निहाल-ललित अजमेरा ने अन्य प्रतिमाओं पर शांतिधारा कर विश्व शांति की कामना की।