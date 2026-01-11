बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले शिक्षा विभाग का ‘तबादला एक्सप्रेस’, 6521 व्याख्याता इधर-उधर

प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐन वक्त पर तबादलों की झड़ी लगा दी है। शनिवार को छुट्टी के दिन विभाग ने 'जम्बो' लिस्ट जारी करते हुए 6,521 व्याख्याताओं के तबादले कर दिए। शनिवार सुबह सबसे पहले हिंदी के 1,644 व्याख्याताओं की सूची आई, जिसके बाद अन्य विषयों के तबादलों का दौर शुरू हुआ। हैरानी की बात यह है कि अभी और भी सूचियां आने की संभावना है। इस तबादला सूची में भीलवाड़ा के व्याख्याता भी शामिल है। संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि जिन व्याख्याताओं के तबादले हुए हैं और वे बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षक के रूप में लगे हैं तो उनको परीक्षा के बाद ही कार्य मुक्त करें।