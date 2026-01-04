पुण्य का ‘माघ’: आज से पवित्र स्नान और दान का महापर्व शुरू

पंडित अशोक व्यास ने बताया कि पुराणों में उल्लेख है कि माघ के दौरान गंगाजल में भगवान विष्णु का अंश विद्यमान रहता है। वैसे तो गंगा स्नान सदैव शुभ है, लेकिन इस माह में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। प्रयाग, काशी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और नैमिषारण्य जैसे तीर्थों में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि नदियों तक जाना संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। जिले में गंभीरी व बेड़च नदी में भी स्नान कर सकते है।