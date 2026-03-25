महा-संयोग: 26 मार्च को एक ही दिन 4 महापर्व, अष्टमी व रामनवमी एक ही दिन

पंडित अशोक व्यास ने बताया कि 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को साक्षात मां भगवती का स्वरूप मानकर आमंत्रित करें। उनके चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाएं। आदरपूर्वक हलवा, पूरी व चने का भोग खिलाएं। सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। नवरात्र का समापन दशमी तिथि को कलश विसर्जन के साथ करना अत्यंत शुभ होता है। विसर्जन से पूर्व माँ दुर्गा से 9 दिनों की पूजा में अनजाने में हुई भूल-चूक के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। कलश के पवित्र जल को पूरे घर में छिड़कें, इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख-शांति का वास होता है।