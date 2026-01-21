महासंगम: 23 को मनाई जाएगी बंसत पंचमी और नेताजी की जयंती

शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिले के समस्त सरकारी स्कूलों में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। स्कूलों में तीन प्रमुख आयोजन एक साथ होंगे। अभिभावक और शिक्षकों के बीच मेगा पीटीएम के दौरान संवाद होगा ताकि विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाया जा सके। छोटे बच्चों की दक्षता प्रदर्शित करने के लिए निपुण मेला का आयोजन होगा। इसमें विशेष स्टॉल और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए विशेष 'श्रीकृष्णभोग' का वितरण किया जाएगा। इसे लेकर संस्था प्रधानों ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। पंडित व्यास ने बताया कि इस जनवरी माह में कोई शुभ मुहुर्त तो नही है लेकिन बसंत पंचमी के लिए शादी समारोह के आयोजन भी होंगे।