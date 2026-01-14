शिक्षा सत्र के कैलेंडर में बड़ा बदलाव: 27 व 28 जनवरी में होंगे थर्ड टेस्ट

Major change in academic session calendar: Third test will be held on January 27 and 28
राजस्थान के सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर में राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी ताजा आदेश के अनुसार अब प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई के बजाय 1 अप्रेल 2026 से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस बदलाव के कारण वर्तमान सत्र की परीक्षाओं और परिणामों की तिथियों में भी आंशिक संशोधन किया गया है।
शासन उप सचिव के पत्र के अनुपालन में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने आदेश जारी कर बताया है कि शैक्षणिक गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिए तिथियों को आगे खिसकाया गया है।
कार्यक्रम का विवरण पहले घोषित तिथि अब संशोधित तिथि
तृतीय परख 5 से 7 फरवरी 27 व 28 जनवरी 2026
वार्षिक परीक्षा 16 मई 2026 30 मार्च 2026
राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से 21 दिसंबर 2025 को इस संबंध में मांग रखी गई थी। विभाग ने शिक्षकों की मांग को स्वीकार करते हुए थर्ड टेस्ट और रिजल्ट की तारीखों में बदलाव किया है। इससे अब वार्षिक परीक्षा का परिणाम 30 मार्च को जारी हो जाएगा, ताकि 1 अप्रेल से विधिवत रूप से नया सत्र शुरू किया जा सके।
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि केवल इन दो मुख्य गतिविधियों की तिथियों में बदलाव किया गया है। शिविरा पंचांग 2025-26 की अन्य सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित होंगी। विभाग ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को इन संशोधित तिथियों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
