शिक्षा सत्र के कैलेंडर में बड़ा बदलाव: 27 व 28 जनवरी में होंगे थर्ड टेस्ट

राजस्थान के सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर में राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी ताजा आदेश के अनुसार अब प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई के बजाय 1 अप्रेल 2026 से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस बदलाव के कारण वर्तमान सत्र की परीक्षाओं और परिणामों की तिथियों में भी आंशिक संशोधन किया गया है।