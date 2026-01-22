रायला में दिनदहाड़े बड़ी चोरी: पुलिस थाने के पास सूने मकान से लाखों के जेवर और नकदी पार

रायला कस्बे में अजमेर-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर दिनदहाड़े चोरों ने बनाया एक घर को निशाना, चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर दिनदहाड़े लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कस्बे में बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों का माल समेटकर फरार हो गए। चोर मकान से करीब तीन तोला सोने के आभूषण, लगभग 800 ग्राम चांदी और करीब ढाई लाख रुपए नकद चोरी कर ले गए। मकान मालिक प्रभुलाल सुवालका ने बताया कि वे दोपहर करीब दो बजे साइकिल में हवा भरवाने घर से बाहर गए थे। करीब 45 मिनट बाद लौटे तो देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और आभूषण व नकदी गायब थी।