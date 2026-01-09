मकर संक्रांति: अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग में सूर्य का मकर प्रवेश

इस बार सूर्यदेव के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश का पर्व 'मकर संक्रांति' विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आ रहा है। हालांकि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को होगा, लेकिन धर्मशास्त्रों और ज्योतिषीय गणना के अनुसार दान-पुण्य, स्नान और पर्व का विशेष पुण्यकाल 15 जनवरी को मनाना ही शास्त्र सम्मत होगा। इस दिन अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योगों का अनूठा संगम भी बन रहा है।