प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 23 को ‘मेगा पीटीएम’ और ‘निपुण मेले’ का आयोजन

'Mega PTM' and 'Nipun Mela' to be organised in government schools of the state on 23rd
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने और अभिभावकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए 23 जनवरी को राज्य स्तरीय 'मेगा पीटीएम' और 'निपुण मेले' का आयोजन होगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए है।
मेगा पीटीएम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ऑनलाइन माध्यम से प्रदेशभर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे। शिक्षा परिषद ने निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यालयों में टीवी, लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध हैं, वहां इस संबोधन का सजीव प्रसारण अनिवार्य रूप से दिखाया जाए। बैठक का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक प्रगति से अवगत कराना है। अभिभावकों से विद्यार्थियों के स्कूल में नियमित आगमन और घर पर अपेक्षित शैक्षणिक सहयोग के लिए चर्चा की जाएगी।
पीटीएम के साथ ही समस्त पीईईओ व यूसीईईओ विद्यालयों में 'निपुण मेले' का आयोजन होगा। जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान थीम पर आधारित होगा। इस मेले में विद्यार्थियों, मेंटर्स और शिक्षकों के समन्वय से विकास के आयामों पर आधारित गतिविधियों की स्टॉल लगाई जाएंगी। सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए पंचायत सदस्यों, अभिभावकों और भामाशाहों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।
