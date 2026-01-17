17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 23 को ‘मेगा पीटीएम’ और ‘निपुण मेले’ का आयोजन

- मुख्यमंत्री का होगा लाइव संबोधन; अभिभावकों के साथ साझा होंगे अर्द्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 17, 2026

'Mega PTM' and 'Nipun Mela' to be organised in government schools of the state on 23rd

'Mega PTM' and 'Nipun Mela' to be organised in government schools of the state on 23rd

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने और अभिभावकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए 23 जनवरी को राज्य स्तरीय 'मेगा पीटीएम' और 'निपुण मेले' का आयोजन होगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए है।

डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री

मेगा पीटीएम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ऑनलाइन माध्यम से प्रदेशभर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे। शिक्षा परिषद ने निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यालयों में टीवी, लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध हैं, वहां इस संबोधन का सजीव प्रसारण अनिवार्य रूप से दिखाया जाए। बैठक का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक प्रगति से अवगत कराना है। अभिभावकों से विद्यार्थियों के स्कूल में नियमित आगमन और घर पर अपेक्षित शैक्षणिक सहयोग के लिए चर्चा की जाएगी।

निपुण मेला: स्टॉल्स के जरिए दिखेगा हुनर

पीटीएम के साथ ही समस्त पीईईओ व यूसीईईओ विद्यालयों में 'निपुण मेले' का आयोजन होगा। जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान थीम पर आधारित होगा। इस मेले में विद्यार्थियों, मेंटर्स और शिक्षकों के समन्वय से विकास के आयामों पर आधारित गतिविधियों की स्टॉल लगाई जाएंगी। सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए पंचायत सदस्यों, अभिभावकों और भामाशाहों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 10:00 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 23 को ‘मेगा पीटीएम’ और ‘निपुण मेले’ का आयोजन

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रखर राजस्थान 2.0: अब परखेंगे पढ़ने की रफ्तार, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 19 से होगा ‘रीडिंग टेस्ट’

Prakhar Rajasthan 2.0: Now reading speed will be tested, 'Reading Test' from 19th
भीलवाड़ा

अन्नदाता के पसीने पर बिचौलियों का ‘डाका’

Middlemen 'rob' the sweat of the farmer
भीलवाड़ा

Rajasthan Crime: बच्चों की हत्या करने वाली मां को अब हो रहा पछतावा, रो-रोकर बुरा हाल; कोर्ट ने भेजा जेल

Bhilwara-Crime-News
भीलवाड़ा

Crime : टेंट गाड़ने वाली कील को मां ने दोनों बच्चों के गले में पिरोकर मार दिया, वजह बताई तो हिल गई पुलिस

भीलवाड़ा

सरकारी स्कूल की टाट-पट्टी से आइआइटी के सफर तक, बजट भरेगा शिक्षा की ‘उम्मीदों वाली उड़ान’

From the humble mats of government schools to the hallowed halls of IITs, the budget will fuel the 'aspirational flight' of education.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.