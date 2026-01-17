प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 23 को ‘मेगा पीटीएम’ और ‘निपुण मेले’ का आयोजन

मेगा पीटीएम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ऑनलाइन माध्यम से प्रदेशभर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे। शिक्षा परिषद ने निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यालयों में टीवी, लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध हैं, वहां इस संबोधन का सजीव प्रसारण अनिवार्य रूप से दिखाया जाए। बैठक का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक प्रगति से अवगत कराना है। अभिभावकों से विद्यार्थियों के स्कूल में नियमित आगमन और घर पर अपेक्षित शैक्षणिक सहयोग के लिए चर्चा की जाएगी।