सरकारी स्कूलों में 23 को ‘मेगा पीटीएम, बेटियों को मिलेगी खुशियों की सवारी

शिक्षा विभाग ने लुधियाना की 'कोहिनूर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड' को कुल 3 लाख 34 हजार 278 साइकिलों की आपूर्ति का आदेश दिया है। राज्य के सभी जिलों में साइकिलों की खेप पहुंचना शुरू हो गई है। आदेश के अनुसार जहां पर साइकिल पहुंच गई है वहां तकनीकी समिति से निरीक्षण करवाकर मेगा पीटीएम के दिन वितरण किया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने फर्म को कम से कम 21 साइकिलें चालू हालत में जिला मुख्यालय पहुंचाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रतीकात्मक वितरण शुरू किया जा सके।