3 दिन होगा ‘बच्चों का मिनी बोर्ड एग्जाम’

A 'mini board exam for children' will be held for 3 days.
राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए ‘मिनी बोर्ड परीक्षा’ की तर्ज पर दक्षता आधारित आकलन परीक्षा की तारीखें तय कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए 14 से 17 मार्च 2026 तक तीन दिन में मूल्यांकन कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। आकलन बच्चों की रटंत विद्या नहीं, बल्कि समझ, विश्लेषण और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होगा। परीक्षा का समय दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक रहेगा।
तारीख कक्षा-3 कक्षा-4 कक्षा-6 कक्षा-7
शिक्षा विभाग के निदेशक का कहना है कि यह आकलन नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों की वास्तविक सीखने की स्थिति जानने के लिए किया जा रहा है, ताकि जिन बच्चों में विषयवार कमजोरी है, उनके लिए रेमेडियल (सुधारात्मक) शिक्षण तुरंत शुरू किया जा सके।
परीक्षा संचालन की सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश। मार्च में होने वाला यह आकलन राज्य के लाखों बच्चों के लिए सीखने की दिशा बदलने वाला साबित होगा। क्योंकि अब नंबर नहीं, समझ की परीक्षा होगी।
