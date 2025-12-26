3 दिन होगा ‘बच्चों का मिनी बोर्ड एग्जाम’

राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए ‘मिनी बोर्ड परीक्षा’ की तर्ज पर दक्षता आधारित आकलन परीक्षा की तारीखें तय कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए 14 से 17 मार्च 2026 तक तीन दिन में मूल्यांकन कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। आकलन बच्चों की रटंत विद्या नहीं, बल्कि समझ, विश्लेषण और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होगा। परीक्षा का समय दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक रहेगा।