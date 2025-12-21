अरावली पर 99 मीटर तक खनन को छूट, पर्यावरण संगठनों का विरोध तेज

पर्यावरणविदों का कहना है कि इस परिभाषा के बाद 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएंगी। इससे अरावली की प्राकृतिक निरंतरता टूटेगी और पहाड़ नष्ट हो जाएंगे। वहीं सरकार का तर्क है कि अरावली का बड़ा क्षेत्र संरक्षण के दायरे में आएगा और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लग सकेगी। हालांकि, राजस्थान में कई पर्यावरण संगठन अब खुलकर विरोध में उतर आए हैं और 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों में खनन को भी पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं।