एमएलवी टेक्सटाइल कॉलेज को मिली पीजी लाइब्रेरी की सौगात, सांसद ने किया उद्घाटन

एमएलवी टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में शुक्रवार को नव-निर्मित स्नातकोत्तर (पीजी) पुस्तकालय का उद्घाटन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल ने फीता काटकर आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित लाइब्रेरी को विद्यार्थियों के शैक्षणिक व शोध कार्यों के लिए समर्पित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्योगपति व कॉलेज के पूर्व छात्र मधुसूदन नुवाल, प्रेम स्वरूप गर्ग एवं ओम साईं उपस्थित रहे। कॉलेज प्राचार्य अरविंद वशिष्ठ ने अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटन के बाद कॉलेज सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। राजस्थान के लोकनृत्यों के साथ भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कॉलेज यूनियन अध्यक्ष रामसिंह एवं सदस्यों ने भी मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया।