भीलवाड़ा

संगीत प्रेमियों ने दी ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र को संगीतमय श्रद्धांजलि

27वें सप्ताह आयोजित हुई गोष्ठी, 'यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' गाकर किया 'धर्मेन्द्रमय' माहौल

2 min read
भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 30, 2025

Music lovers pay musical tribute to 'He-Man' Dharmendra

Music lovers pay musical tribute to 'He-Man' Dharmendra

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहर के संगीत प्रेमी मित्रों की ओर से रविवार को एक विशेष संगीत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इन संगीत प्रेमियों ने अपने मधुर स्वरों से 'ही-मैन' धर्मेंद्र पर फिल्माए गए गीतों को गाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की।

रेखा कोठारी ने बताया कि यह संगीत गोष्ठी पिछले 27 हफ्तों से लगातार प्रत्येक रविवार को अनवरत रूप से चल रही है। इसमें सभी संगीत प्रेमी मित्र अपने-अपने गीतों को गाकर संगीत का आनंद लेते हैं। भूपेंद्र मोगरा ने भीलवाड़ा के सभी संगीत प्रेमियों को इस गोष्ठी से जुड़ने और अपने गाने के आनंद को शतगुणित करने के लिए आमंत्रित किया।

दीप प्रज्वलन से हुआ शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ आरसीएम के तिलोकचंद छाबड़ा, राजस्थानी स्पिनिंग एंड वीविंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विनोद मेहता और मुकेश कोठारी ने दीप प्रज्वलित कर प्रभु स्तुति के साथ किया। इस विशेष संगीत गोष्ठी में धर्मेंद्र पर फिल्माए गए 25 से अधिक गीतों पर स्वर देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

संगीत का महत्व

छाबड़ा ने कहा कि संगीत आदमी को मानसिक व शारीरिक शांति देता है और रोगों से दूर भी रखता है। वहीं, मुकेश कोठारी ने संगीत को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। इससे व्यक्ति हर समय आनंदित रहता है।

गानों से बनाया धर्मेंद्रमय माहौल

संगीत गोष्ठी में कई संगीत प्रेमियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं है। श्याम बिरला ने 'मैं या जट यमला पगला दीवाना...' संजीव लोढ़ा ने 'रफ्ता रफ्ता देखो...' हितेंद्र सोमानी ने 'ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल...'भूपेंद्र मोगरा ने 'पल-पल दिल के पास रहते हो...'दीपक मिश्रा ने 'बहारों ने मेरा चमन लुट कर...' और 'साथिया नहीं जाना...'डॉ. कैलाश काबरा ने 'गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है...'राजेंद्र सुराणा ने 'झिलमिल सितारों का आंगन होगा...'इसके अलावा, राजेंद्र टावरी, सुभाष चुग, मुकेश पटौदी, सुनील दाधीच, पुखराज सोनी, सूरज सक्सैना, संजय मिश्रा, अजय मूंदड़ा, वीणा मोदी, मनमोहन सोनी, कृष्णा लड्ढा, पुरुषोत्तम नथरानी, अशोक अजमेरा, डॉ. सुभाष सिंघल और रतन खोईवाल सहित अन्य कलाकारों ने भी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर पूरे माहौल को धर्मेंद्रमय बना दिया।

अंत में सभी उपस्थित संगीत प्रेमियों ने एक साथ मिलकर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया सदाबहार दोस्ती का गीत "यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे मगर तेरा साथ न तोड़ेंगे" गाकर कार्यक्रम का समापन किया। संचालन अजय मूंदड़ा एवं पुखराज सोनी ने किया।

Published on:

30 Nov 2025 07:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / संगीत प्रेमियों ने दी 'ही-मैन' धर्मेंद्र को संगीतमय श्रद्धांजलि

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

