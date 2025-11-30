संगीत प्रेमियों ने दी ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र को संगीतमय श्रद्धांजलि

संगीत गोष्ठी में कई संगीत प्रेमियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं है। श्याम बिरला ने 'मैं या जट यमला पगला दीवाना...' संजीव लोढ़ा ने 'रफ्ता रफ्ता देखो...' हितेंद्र सोमानी ने 'ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल...'भूपेंद्र मोगरा ने 'पल-पल दिल के पास रहते हो...'दीपक मिश्रा ने 'बहारों ने मेरा चमन लुट कर...' और 'साथिया नहीं जाना...'डॉ. कैलाश काबरा ने 'गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है...'राजेंद्र सुराणा ने 'झिलमिल सितारों का आंगन होगा...'इसके अलावा, राजेंद्र टावरी, सुभाष चुग, मुकेश पटौदी, सुनील दाधीच, पुखराज सोनी, सूरज सक्सैना, संजय मिश्रा, अजय मूंदड़ा, वीणा मोदी, मनमोहन सोनी, कृष्णा लड्ढा, पुरुषोत्तम नथरानी, अशोक अजमेरा, डॉ. सुभाष सिंघल और रतन खोईवाल सहित अन्य कलाकारों ने भी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर पूरे माहौल को धर्मेंद्रमय बना दिया।