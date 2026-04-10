नवकार महामंत्र आत्मशुद्धि का प्रतीक, वैश्विक अशांति के दौर में विश्व शांति का देता है संदेश: बागड़े

नवकार महामंत्र किसी एक व्यक्ति विशेष की स्तुति नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में रची-बसी आत्मशुद्धि, आस्था और साधना का परम प्रतीक है। यह मानव को भीतर से सशक्त बनाकर उच्चतर जीवन मूल्यों की ओर ले जाता है। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसे सिद्धांतों पर आधारित यह प्राचीन मंत्र आज की वैश्विक परिस्थितियों में और भी अधिक प्रासंगिक है। यह विचार राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को जीतो की ओर से मेडिसिटी ग्राउंड में आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस समारोह में व्यक्त किए। हजारों श्रद्धालुओं ने एक स्वर में जब महामंत्र का जाप किया, तो संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति से ओत-प्रोत हो गया।