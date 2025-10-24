10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम कॉपी की चेकिंग में लापरवाही:12 हजार 35 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बदला; 500 से ज्यादा टीचर्स पर होगी कार्रवाई

Negligence in checking 10th-12th board exam copies: Results of 12,035 students changed; action to be taken against more than 500 teachers
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम की कॉपियां जांचने में टीचर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्टूडेंट्स की कॉपी में मार्क्स टोटलिंग को लेकर गलती है, तो टीचर्स ने कई प्रश्नों के आंसर ही चेक नहीं किए गए। कॉपियों की जांच में लापरवाही बरतने वाले टीचर्स की संख्या 500 से ज्यादा है, लेकिन करीब 200 से ज्यादा टीचर्स की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इसका खुलासा तब हुआ, जब परिणाम से असंतुष्ट स्टूडेंट्स ने जब 44 हजार 966 संवीक्षा (रि-टोटलिंग) के आवेदन किए। इसमें 12 हजार 35 स्टूडेंट्स के परिणाम में बदलाव हुआ है। ऐसे में अब बोर्ड ने कॉपी जांचने में लापरवाही बरतने वाले टीचर्स को लिस्टेड कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी है।
पहली बार शुरू हुए री-चेकिंग में बदले मार्क्स
राजस्थान बोर्ड की ओर से पहली बार दसवीं गणित में री-चेकिंग की व्यवस्था शुरू की। इसके लिए 172 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए। इसमें से 88 स्टूडेंट्स का परिणाम ही बदल गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया-12 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स के परिणाम में बदलाव आया है। बोर्ड तीन तरह की कार्रवाई करेगा। पहले जिनकी गलती नाम मात्र की थी, उनको हिदायत देकर पारिश्रमिक में कटौती करेगा, वहीं दूसरी पारिश्रमिक में कटौती करने के साथ परीक्षा कार्य से डिबार करने की कार्रवाई करेगा। इसी प्रकार जिन टीचर्स की कॉपी में 21 से ज्यादा मार्क्स का अन्तर आया, उनकी इस गम्भीर गलती पर डिबार के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखेगा।
10वीं के एग्जाम में 10 लाख 71 हजार 460 स्टूडेंट्स शामिल हुए। इसमें री-टोटलिंग के लिए स्टूडेंट्स ने 26 हजार 597 आवेदन किए। इसमें 7 हजार 410 के परिणाम में बदलाव आया।
12वीं आर्टस के एग्जाम में 5 लाख 78 हजार 164 स्टूडेंट्स शामिल हुए। इसमें री-टोटलिंग के लिए स्टूडेंट्स ने 6 हजार 255 आवेदन किए। इसमें 1 हजार 469 के परिणाम में बदलाव आया।
12वीं साइंस के एग्जाम में 2 लाख 72 हजार 138 स्टूडेंट्स शामिल हुए। इसमें री-टोटलिंग के लिए स्टूडेंट्स ने 11 हजार 314 आवेदन किए। इसमें 2 हजार 966 के परिणाम में बदलाव आया।
12वीं साइंस के एग्जाम में 28 हजार 10 स्टूडेंट्स शामिल हुए। इसमें री-टोटलिंग के लिए स्टूडेंट्स ने 601 आवेदन किए। इसमें 152 के परिणाम में बदलाव आया।
इनमें ये रही स्थिति-एक नजर
बोर्ड के अन्य एग्जाम में आवेदन मिले। इसमें सीडब्ल्यूएसएन में 4 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए और 3 का परिणाम बदला। प्रवेशिका में 135 ने आवेदन किए और 23 का परिणाम बदला। इसी प्रकार वरिष्ट उपाध्याय परीक्षा में 60 ने आवेदन किया और 12 का परिणाम बदला।
