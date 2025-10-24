10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम कॉपी की चेकिंग में लापरवाही:12 हजार 35 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बदला; 500 से ज्यादा टीचर्स पर होगी कार्रवाई

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम की कॉपियां जांचने में टीचर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्टूडेंट्स की कॉपी में मार्क्स टोटलिंग को लेकर गलती है, तो टीचर्स ने कई प्रश्नों के आंसर ही चेक नहीं किए गए। कॉपियों की जांच में लापरवाही बरतने वाले टीचर्स की संख्या 500 से ज्यादा है, लेकिन करीब 200 से ज्यादा टीचर्स की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इसका खुलासा तब हुआ, जब परिणाम से असंतुष्ट स्टूडेंट्स ने जब 44 हजार 966 संवीक्षा (रि-टोटलिंग) के आवेदन किए। इसमें 12 हजार 35 स्टूडेंट्स के परिणाम में बदलाव हुआ है। ऐसे में अब बोर्ड ने कॉपी जांचने में लापरवाही बरतने वाले टीचर्स को लिस्टेड कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी है।