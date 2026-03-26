बेटियों की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारियों को चेतावनी

मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने वाली राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पद्माक्षी पुरस्कार योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब वर्ष 2025-26 के लिए इन दोनों योजनाओं के तहत 5 अप्रेल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस बार तिथि बढ़ाने के साथ ही अधिकारियों का पेच भी कस दिया है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रारम्भिक शिक्षा) मुन्नी मीना ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (मुख्यालय-माध्यमिक) को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।