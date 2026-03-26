भीलवाड़ा डिपो को सुपर सौगात: बेड़े में शामिल हुईं 14 नई बसें, पहली बार चलेंगी 4 हाईटेक AC बसें, इन रूटों पर खुलेगा नया रास्ता

भीलवाड़ा डिपो में शामिल हुई नई बसें आगार में खड़ी हुई (फोटो- पत्रिका)
Bhilwara Roadways New Buses: भीलवाड़ा: वस्त्रनगरी के बाशिंदों और रोडवेज यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने भीलवाड़ा डिपो के कायाकल्प की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 14 नई बसों का आवंटन किया है।
इन बसों के बेड़े में शामिल होने के साथ डिपो की कुल बसों की संख्या अब 101 हो गई है। खास बात यह है कि भीलवाड़ा डिपो को पहली बार चार लग्जरी एसी (वातानुकूलित) बसें मिली हैं, जो लंबी दूरी के यात्रियों को भीषण गर्मी में राहत राहत प्रदान करेंगी। पिछले एक दशक से नई बसों का इंतजार था। नई बसों को बेड़े में शामिल करने से यात्रियों को सुविधा का लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि हाल ही राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 207 बसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश को समर्पित किया था। सभी आगारों को बसों का आवंटन किया गया।
नई बसों के आने से भीलवाड़ा डिपो अब उन रूटों पर भी अपनी सेवाएं दे सकेगा, जहां यात्रियों की लंबे समय से मांग थी। मुख्य रूप से दिल्ली, बाड़मेर, नागौर और प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल नाकोड़ाजी के लिए अब सीधी और सुगम बस सेवा उपलब्ध होगी। इससे न केवल व्यापारियों और विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
अब तक भीलवाड़ा डिपो मुख्य रूप से साधारण और एक्सप्रेस बसों पर निर्भर था, लेकिन पहली बार आवंटित हुई 4 एसी बसें डिपो की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाएंगी। इन बसों के संचालन से रोडवेज निजी बस ऑपरेटरों को कड़ी टक्कर दे सकेगा। डिपो प्रबंधन के अनुसार, इन बसों का शिड्यूल इस तरह तैयार किया जा रहा है जिससे यात्रियों को प्राइम टाइम पर बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।
डिपो में बसों की संख्या 101 होने से पुराने और जर्जर वाहनों को बेड़े से बाहर किया जा सकेगा। इससे सड़क हादसों में कमी आएगी और यात्रियों का सफर सुरक्षित होगा। नई बसों के संचालन से निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि बसों का आवंटन हो चुका है और जल्द ही इन्हें निर्धारित रूटों पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
आगार को 14 नई बसों का आवंटन हुआ है। इनमें चार एसी, स्टार लाइन और ब्लू लाइन की पांच-पांच बसें मिली हैं। लंबे रूट पर इनका संचालन होगा। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
-निरंजन शर्मा, मुख्य प्रबंधक, भीलवाड़ा आगार
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