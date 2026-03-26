भीलवाड़ा डिपो को सुपर सौगात: बेड़े में शामिल हुईं 14 नई बसें, पहली बार चलेंगी 4 हाईटेक AC बसें, इन रूटों पर खुलेगा नया रास्ता

इन बसों के बेड़े में शामिल होने के साथ डिपो की कुल बसों की संख्या अब 101 हो गई है। खास बात यह है कि भीलवाड़ा डिपो को पहली बार चार लग्जरी एसी (वातानुकूलित) बसें मिली हैं, जो लंबी दूरी के यात्रियों को भीषण गर्मी में राहत राहत प्रदान करेंगी। पिछले एक दशक से नई बसों का इंतजार था। नई बसों को बेड़े में शामिल करने से यात्रियों को सुविधा का लाभ मिलेगा।