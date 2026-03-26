बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर: 10वीं में अब अंग्रेजी, विज्ञान और गणित की कॉपियों की हो सकेगी पुन: जांच

ऑनलाइन आवेदन में परीक्षार्थी अपना स्वयं का सही मोबाइल नंबर और ई-मेल ही दर्ज करें। ई-मित्र कियोस्क धारक का नंबर देने पर इसे नियम विरुद्ध मानते हुए आवेदन निरस्त किया जा सकता है। परीक्षार्थी को आवेदन के लिए केवल एक ही अवसर मिलेगा। इसलिए जिन-जिन विषयों (सैद्धांतिक/प्रायोगिक) में संवीक्षा करानी है, उनका चयन एक ही बार में एक साथ करें। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बोर्ड ने साफ किया है कि संवीक्षा/पुन: जांच के बाद अंकों में वृद्धि या कमी दोनों हो सकती है। जो भी अंतिम संशोधन होगा, उसी के अनुरूप नई अंकतालिका जारी की जाएगी। अंकों में कोई बदलाव नहीं होने पर शुल्क नहीं लौटाया जाएगा। परीक्षार्थी अपनी आवेदन प्रक्रिया का वर्तमान स्टेटस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर SCRUTINY-2026 लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।