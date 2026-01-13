पीएमश्री योजना में लापरवाही: भीलवाड़ा एडीपीसी शर्मा को नोटिस

शिक्षा परिषद ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि आवंटित राशि को नियमानुसार तत्काल 7 दिन में खर्च कर पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसका लिखित जवाब 3 दिन के भीतर पेश करना होगा। उधर डॉ. कल्पना शर्मा का कहना है कि स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी नोटिस सभी को जारी किया गया है। यह एक सामान्य नोटिस है। इसका जवाब तैयार कर एक-दो दिन में भेज दिया जाएगा।