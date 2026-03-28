नया शिक्षा सत्र 1 अप्रेल से: सरकारी स्कूलों में 31 तक पहुंचानी होगी निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पाठ्य पुस्तक मण्डल की ओर से निर्धारित नोडल केंद्रों पर किताबें पहुंचाने का कार्य 25 मार्च तक पूरा किया जाना था। अब प्रथम चरण के वितरण से शेष रही पुस्तकों को 31 मार्च तक वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि 31 मार्च की डेडलाइन में अब 4 दिन ही बचे हैं, ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने जिला प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो प्रभारियों के साथ तत्काल समन्वय स्थापित करें। अधिकारियों को तुरंत नोडल केंद्र-वार तिथियां निर्धारित कर 'रूट चार्ट' तैयार करने और डिपो प्रभारी को उपलब्ध करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।