भीलवाड़ा जिला परिषद का नया स्वरूप: अब 45 वार्डों की होगी सरकार

भीलवाड़ा जिले की ग्रामीण सरकार का ढांचा अब पूरी तरह बदल गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के तहत जिला परिषद भीलवाड़ा के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के पुनर्गठन, सीमांकन और पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला कलक्टर ने इन वार्डों का अंतिम प्रकाशन कर दिया। नए परिसीमन के बाद अब जिला परिषद में वार्डों की संख्या 37 से बढ़कर 45 हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर जारी इस अंतिम प्रकाशन के साथ ही अब आगामी जिला परिषद चुनावों की तस्वीर साफ हो गई है। जिले की कुल 17 लाख 88 हजार 595 की आबादी अब इन 45 एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होगी।