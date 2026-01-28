28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिला परिषद का नया स्वरूप: अब 45 वार्डों की होगी सरकार

भीलवाड़ा जिले की ग्रामीण सरकार का ढांचा अब पूरी तरह बदल गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के तहत जिला परिषद भीलवाड़ा के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के पुनर्गठन, सीमांकन और पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला कलक्टर ने इन वार्डों का अंतिम प्रकाशन कर दिया। नए परिसीमन के बाद अब जिला [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 28, 2026

Bhilwara District Council's new structure: The government will now consist of 45 wards.

Bhilwara District Council's new structure: The government will now consist of 45 wards.

  • वार्डों के पुनर्गठन और सीमांकन का अंतिम प्रकाशन
  • जिले की 17.88 लाख आबादी का होगा प्रतिनिधित्व

भीलवाड़ा जिले की ग्रामीण सरकार का ढांचा अब पूरी तरह बदल गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के तहत जिला परिषद भीलवाड़ा के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के पुनर्गठन, सीमांकन और पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला कलक्टर ने इन वार्डों का अंतिम प्रकाशन कर दिया। नए परिसीमन के बाद अब जिला परिषद में वार्डों की संख्या 37 से बढ़कर 45 हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर जारी इस अंतिम प्रकाशन के साथ ही अब आगामी जिला परिषद चुनावों की तस्वीर साफ हो गई है। जिले की कुल 17 लाख 88 हजार 595 की आबादी अब इन 45 एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होगी।

आपत्तियों के निस्तारण के बाद मुहर

इससे पूर्व निर्वाचन विभाग की ओर से 45 वार्डों का प्रारूप प्रकाशन कर आमजन से आपत्तियां मांगी गई थीं। निर्धारित समय सीमा में प्राप्त हुई आपत्तियों का जिला निर्वाचन अनुभाग ने निस्तारण कर दिया। सभी विधिक पहलुओं और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वार्डों की सीमाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

8 नए वार्डों का इजाफा, बदले समीकरण

वार्डों की संख्या में 8 की बढ़ोतरी होने से ग्रामीण राजनीति के समीकरण भी बदलेंगे। कई पुराने वार्डों का भूगोल बदल गया है, तो कई नई पंचायतें अब नए वार्डों का हिस्सा होंगी। यह पुनर्गठन बढ़ती जनसंख्या और प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक प्रभावी ढंग से हो सके।

सियासी हलचल तेज

अंतिम प्रकाशन के साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों में चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। नए वार्डों की सीमाओं को समझने के लिए दावेदार अब जिला कलक्टर और विकास अधिकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।

  • फैक्ट फाइल: जिला परिषद भीलवाड़ा
  • कुल वार्ड (अब) 45
  • पुरानी वार्ड संख्या37
  • कुल जनसंख्या 17,88,595

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 08:59 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा जिला परिषद का नया स्वरूप: अब 45 वार्डों की होगी सरकार

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: नदियों से बजरी खनन पर हाईकोर्ट सख्त, नई गाइडलाइन तय, मंजूरी से पहले रिप्लेनिशमेंट स्टडी अनिवार्य

राजस्थान हाईकोर्ट ,पत्रिका फाइल फोटो
भीलवाड़ा

नदियों से बजरी निकालने के लिए एक लीज के अब बनाने होंगे 5 ब्लॉक

To extract gravel from rivers, a lease will now have to be divided into 5 blocks.
भीलवाड़ा

बनास का सीना छलनी करने वालों पर भारी पड़ी ‘खाकी’, घेराबंदी देख वाहन छोड़ भागे माफिया

The 'khaki' uniform proved too strong for those who desecrated the Banas river.
भीलवाड़ा

एनजीटी के डंडे से कोटड़ी तालाब की पाल पर चला प्रशासन का पीला पंजा

Due to the stick of NGT, the yellow paw was used on the embankment of Kotdi pond.
भीलवाड़ा

सरकारी स्कूलों में अब नन्हे कदम, खेल-खेल में संवरेगा भविष्य

Now little steps in government schools, future will be brightened through play and play
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.