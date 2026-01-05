भीलवाड़ा में जमने लगी रातें, प्रशासन ने जारी की एडवायजरी

Nights turn cold in Bhilwara, administration issues advisory
प्रदेश सहित टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में अब हाड़ कंपाने वाली सर्दी अपना असर दिखा रही है। आगामी दिनों में तापमान में भारी गिरावट और शीतलहर की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश और एडवायजरी जारी की है।
किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आमजन दूरभाष संख्या 01482-232671 पर संपर्क कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन के तहत विभागवार कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी अनुपालना के निर्देश दिए गए हैं।
कपड़ों की कई परतें पहनें। गर्म पेय पदार्थों (चाय, सूप) का सेवन करें। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ख्याल रखें। रेडियो/टीवी के जरिए मौसम अपडेट रहें।
अनावश्यक रूप से ठंडी हवा में बाहर न निकलें। हाइपोथर्मिया की स्थिति में मादक पेय (शराब) न लें। गीले कपड़े पहनकर ठंड में न रहें, तुरंत बदलें। शीतदंश वाले हिस्से को रगड़ें या मालिश न करें।
यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर जाए (हाइपोथर्मिया), तो उसे तुरंत गर्म स्थान पर शिफ्ट करें। सूखे कंबल, तौलिये या गर्म चादरों से उसे ढंक दें। यदि व्यक्ति होश में है, तो उसे गर्म तरल पदार्थ पिलाएं और बिना देरी किए नजदीकी चिकित्सा केंद्र ले जाएं।
