भीलवाड़ा में जमने लगी रातें, प्रशासन ने जारी की एडवायजरी

प्रदेश सहित टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में अब हाड़ कंपाने वाली सर्दी अपना असर दिखा रही है। आगामी दिनों में तापमान में भारी गिरावट और शीतलहर की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश और एडवायजरी जारी की है।