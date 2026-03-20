भक्ति के नौ दिन शुरू: घटस्थापना के साथ सजे देवी के दरबार, दर्शनों के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब

बाबाधाम शक्तिपीठ पर नवरात्र को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। सुबह 9:15 बजे पंडित योगेन्द्र शर्मा, शिवप्रकाश जोशी और प्रीतम शर्मा के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार व पूर्ण विधि-विधान के साथ घटस्थापना संपन्न हुई। बाबाधाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने बताया कि नवरात्र महोत्सव के तहत नौ दिनों तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम 7:15 बजे महाआरती होगी। पूरे नवरात्र के दौरान प्रतिदिन हवन-पूजन होगा और माता रानी का अलग-अलग स्वरूपों में विशेष शृंगार किया जाएगा।