यहां महकी ‘रेगिस्तान की केसर’: शिक्षक भाटी ने खोजा राज्य पुष्प रोहिड़ा का कुनबा

फाल्गुन से चैत्र ( फरवरी - अप्रैल ) के दौरान इस पर खिलने वाले फूल पक्षियों जैसे गौरैया, शक्करखोरा और बुलबुल के लिए भोजन व आश्रय का प्रमुख स्रोत हैं। दिनेश सिंह भाटी केवल खोज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक विशेष अभियान पर भी कार्य कर रहे हैं ।