Rajasthan News: 80 बीघा बंजर जमीन को बना दिया ‘स्वर्ग’, जयपुर-दिल्ली तक गूंजा मॉडल, DM भी मुरीद

रेगिस्तानी मिजाज वाले इलाके में 5000 पेड़ों को जिंदा रखना नामुमकिन था, जिसे मुमकिन बनाया इन आधुनिक समाधानों ने। बिजली की कटौती और भारी बिलों से बचने के लिए पंचायत ने सोलर वाटर पंप स्थापित किए। जमीन के सीने से पानी निकालकर पाइपलाइन के जरिए हर बूंद को जड़ों तक पहुंचाया गया। 5000 में से 2000 फलदार पौधे (आम, जामुन, अमरूद) अब पूरी तरह जवान हो चुके हैं। अब मेहनत रंग लाने लगी है और डालियां फलों के बोझ से झुकने लगी हैं।