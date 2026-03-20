Gold-Silver Price Crash: ऊंचे भाव पर खरीदने वालों को लगा झटका, इतने दिनों में सोना 33,500-चांदी 1.80 लाख रुपए सस्ती, जानें कीमत

29 जनवरी को चांदी 4.10 लाख और सोना 1.84 लाख था। 30 जनवरी को चांदी 3.60 लाख और सोना 1.75 लाख पर आ गया। 31 जनवरी को चांदी 2.80 लाख और सोना 1.66 लाख रह गया। 10 फरवरी को चांदी 2.65 लाख और सोना 1.60 लाख दर्ज किया गया। 18 फरवरी को चांदी 2.40 लाख और सोना 1.55 लाख रहा, जबकि 19 मार्च को चांदी 2.29 लाख और सोना 1.50 लाख तक गिर गया। सर्राफा बाजार में इस समय मायूसी का माहौल बना हुआ है।