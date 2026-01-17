आदिनाथ भगवान के जयकारों के साथ चढ़ाया निर्वाण लाडू

आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि सुबह 7 बजे महोत्सव का शुभारंभ सामूहिक महामस्तकाभिषेक एवं शांतिधारा के साथ हुआ। भक्ति के विशेष क्षणों में मनोज व मनन सोगाणी ने 108 रिद्धि मंत्रों के साथ मूलनायक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया। इस दौरान माहौल उस समय भक्तिमय हो गया जब मनोज सोगाणी ने भगवान की प्रतिमा को श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर धारण कर मंदिर परिसर में घुमाया।