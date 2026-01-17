आदिनाथ भगवान के जयकारों के साथ चढ़ाया निर्वाण लाडू

Nirvana Laddu was offered with the chants of Lord Adinath.
आदिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव शनिवार को दिगंबर जैन मंदिरों में अपार श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। इस मौके पर समाजजनों ने विशेष पूजा-अर्चना की और मोक्ष के प्रतीक 'निर्वाण लड्डू' समर्पित किए। मुख्य आयोजन आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि सुबह 7 बजे महोत्सव का शुभारंभ सामूहिक महामस्तकाभिषेक एवं शांतिधारा के साथ हुआ। भक्ति के विशेष क्षणों में मनोज व मनन सोगाणी ने 108 रिद्धि मंत्रों के साथ मूलनायक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया। इस दौरान माहौल उस समय भक्तिमय हो गया जब मनोज सोगाणी ने भगवान की प्रतिमा को श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर धारण कर मंदिर परिसर में घुमाया।
मंदिर में आयोजित सामूहिक पूजा में राजकुमार सेठी, वेद प्रकाश बडजात्या सहित कई श्रावकों ने अर्घ्य समर्पित किए।
महोत्सव के दौरान अन्य प्रतिमाओं पर महेंद्र-सुनील सेठी, माणक चंद सोनी, मांगीलाल बड़जात्या, नेमीचंद महीपाल जैन, सुशील लुहाड़िया, पवन कोठारी, चैनसुख शाह और कैलाश जैन सहित कई गणमान्य श्रावकों ने शांतिधारा कर विश्व शांति की कामना की। आयोजन में राजकुमार अग्रवाल, सुरेंद्र गोधा, ममता सेठी और सुमन सेठी सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे।
