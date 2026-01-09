अब ‘गुरुजी’ की ड्यूटी: बच्चों को ‘क-ख-ग’ के साथ सिखाएंगे कुत्तों से बचना, खदेड़ेंगे श्वान

प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के कंधों पर अब बच्चों का भविष्य संवारने के साथ-साथ उन्हें आवारा कुत्तों के आतंक से बचाने की भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद एक नया फरमान जारी किया है। इसके तहत अब शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को स्कूल परिसर से न केवल आवारा कुत्तों को बाहर रखना होगा, बल्कि उन्हें भगाने और बच्चों को उनसे बचाने का 'कौशल' भी सीखना होगा।