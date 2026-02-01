पीएमश्री स्कूलों की अब होगी ‘अग्नि परीक्षा’: अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश

पीएमश्री स्कूल में चल रही विभिन्न योजनाओं का स्टेटस। बच्चों को कितना आता है, क्लासरूम में इसकी रैंडम जांच। स्कूल में इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की स्थिति। अभिभावकों और स्थानीय लोगों का स्कूल के प्रति रुझान पर जांच करनी होगी। इस निरीक्षण से पीएमश्री स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के सीधे संवाद से कमियां पकड़ में आएंगी और सुधार का रास्ता खुलेगा। प्रदेश में 393 पीएमश्री विद्यालय है। वही भीलवाड़ा जिले में 17 विद्यालय है। जिनका निरीक्षण सभी सीबीईओं व डीईओ को निरीक्षण करना होगा।