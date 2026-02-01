गारनेट माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 20 सेपरेटर मशीनें और 3 ट्रैक्टर जब्त

भीलवाड़ा जिले में अवैध गारनेट खनन और निर्गमन के खिलाफ पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पारोली और कोटड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक साथ दबिश देकर अवैध खनन माफिया की कमर तोड़ दी। आईपीएस माधव उपाध्याय के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से करीब 15 से 20 अवैध सेपरेटर मशीनें और 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। पुलिस की गाड़ियां देखते ही माफिया और वहां काम करने वाले लोगों में भगदड़ मच गई।