प्रोसेस हाउस संचालकों ने वापस लिया 2 प्रतिशत हैंडलिंग चार्ज

प्रोसेस हाउस संचालकों की ओर से 1 अक्टूबर से लगाए गए 2 प्रतिशत हैंडलिंग चार्ज को शुक्रवार सुबह वापस ले लिया गया। इसके साथ ही चार दिन से चल रहा कपड़ा व्यापारियों का गतिरोध भी समाप्त हो गया। व्यापारियों ने दोबारा अपना कपड़ा प्रोसेस हाउस भेजना शुरू कर दिया। इससे पहले शुक्रवार दोपहर कलक्ट्रेट के सामने मुखर्जी उद्यान में होने वाली कपड़ा व्यापारियों की बैठक व विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रोसेस हाउस संचालकों ने आपात बैठक बुलाई। इसमें तय किया कि 2 प्रतिशत चार्ज हटाया जाए। संचालकों ने तुरंत व्यापारियों को मेल व फोन के जरिए सूचना दे दी। हालांकि, भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन तक सूचना देर से पहुंचने पर व्यापारी विरोध जताने के लिए निर्धारित समय पर उद्यान में एकत्र हुए। हैंडलिंग चार्ज हटाने का निर्णय भी कपड़ा व्यापारियों के दीपावली बाद लगाने के आग्रह पर किया था।