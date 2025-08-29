भाजपा नेता डाड के बेटे के आवास समेत छह ठिकानों पर छापा, 15 करोड़ की जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा

टीम को जांच के दौरान कई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे, जिनसे संकेत मिला है कि कई प्रोसेस हाउस को सप्लाई किए जा रहे केमिकल और कोयले की आपूर्ति बिना बिल के की जा रही थी। साथ ही प्रॉपर्टी व फाइनेंस से जुड़े लेनदेन पर भी संदेह जताया गया। जांच के दौरान तीन प्रोसेस हाउस संचालकों ने कर चोरी का राशि जमा कराने पर कार्रवाई को विराम दे दिया है। इन तीनों एसआरएस, अनन्त सिंटेक्स, रंजन पोलियस्टर ने 3.25 करोड़ की राशि जमा कराई। टीम भाजपा नेता के पुत्र के घर पर कर चोरी की राशि जमा कराने को लेकर अड़ी हुई है। टीम की ओर से बताई जा रही राशि को जमा कराने के इंकार कर देने से कार्रवाई शुक्रवार तक जारी रहने की संभावना है। न्यास से जुड़े कुछ भूखंड आवंटन के मामले भी जांच के दायरे में हैं।