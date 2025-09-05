सेवा का सम्मान: आठ हजार पौधे लगाकर दिखाया कार्य क्षमता का नमूना, शिक्षा मंत्री आज करेंगे सम्मानित

शिक्षक केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहते, वे समाज और पर्यावरण दोनों के निर्माणकर्ता होते हैं। इसी सोच को साकार कर दिखाया राउमावि नई राज्यास के प्राचार्य शूरवीर सिंह चौहान ने। शिक्षक दिवस पर उनके उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उन्हें राज्य स्तरीय सम्मान से अलंकृत करेंगे। सम्मान खास इसलिए भी है कि चौहान का चयन बिना किसी आवेदन के केवल उनके योगदान और कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर हुआ।
शाहपुरा का गौरव
यह पहला अवसर है जब बिना आवेदन के, केवल उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर किसी शिक्षक को राज्य स्तरीय सम्मान मिल रहा है। शूरवीर सिंह की बहुआयामी उपलब्धियां न केवल विद्यार्थियों बल्कि पूरे जिले और राज्य के लिए प्रेरणास्रोत हैं। चौहान ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अब तक आठ हजार पौधे लगवाए। पीईईओ क्षेत्र के सभी विद्यालयों में सघन पौधारोपण अभियान चलाया। ग्रामवासियों की सहभागिता से पौधों की सुरक्षा और पोषण का प्रबंध किया। जियो-टैगिंग तकनीक से पौधों की निगरानी सुनिश्चित की। कई विद्यालयों को इस अभियान से जोड़ा, जिससे पूरे क्षेत्र का पर्यावरणीय परिदृश्य बदल गया।
विज्ञान शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान
चौहान ने राष्ट्रीय शिक्षक विज्ञान सम्मेलन में भोपाल, उज्जैन, मैसूर, देहरादून और नई दिल्ली में विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विज्ञान विषय को प्रयोग और नवाचार से आसान व आकर्षक बनाया। लगातार शत-प्रतिशत बोर्ड परीक्षा परिणाम दिलाए। मास्टर ट्रेनर के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण व शोध कार्यों में सराहनीय भूमिका निभाई।