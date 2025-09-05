सेवा का सम्मान: आठ हजार पौधे लगाकर दिखाया कार्य क्षमता का नमूना, शिक्षा मंत्री आज करेंगे सम्मानित

यह पहला अवसर है जब बिना आवेदन के, केवल उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर किसी शिक्षक को राज्य स्तरीय सम्मान मिल रहा है। शूरवीर सिंह की बहुआयामी उपलब्धियां न केवल विद्यार्थियों बल्कि पूरे जिले और राज्य के लिए प्रेरणास्रोत हैं। चौहान ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अब तक आठ हजार पौधे लगवाए। पीईईओ क्षेत्र के सभी विद्यालयों में सघन पौधारोपण अभियान चलाया। ग्रामवासियों की सहभागिता से पौधों की सुरक्षा और पोषण का प्रबंध किया। जियो-टैगिंग तकनीक से पौधों की निगरानी सुनिश्चित की। कई विद्यालयों को इस अभियान से जोड़ा, जिससे पूरे क्षेत्र का पर्यावरणीय परिदृश्य बदल गया।