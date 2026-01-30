30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भीलवाड़ा

अब दफ्तरों में अफसरी करेंगे शिक्षक, समग्र शिक्षा में प्रतिनियुक्ति के लिए 9 से आवेदन

शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पदों पर काम करने की इच्छा रखने वाले शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने समग्र शिक्षा के तहत जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। परिषद ने बताया कि इन पदों पर पदस्थापन [&hellip;]

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 30, 2026

Applications for deputation in Samagra Shiksha open from September 9.

Applications for deputation in Samagra Shiksha open from September 9.

  • - ऑनलाइन इंटरव्यू से होगा चयन
  • -सहायक निदेशक, कार्यक्रम अधिकारी और एसीबीईओ बनने का मौका

शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पदों पर काम करने की इच्छा रखने वाले शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने समग्र शिक्षा के तहत जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। परिषद ने बताया कि इन पदों पर पदस्थापन प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे।

इन प्रमुख पदों पर होगी तैनाती

शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश के अनुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें प्रधानाचार्य समकक्ष और व्याख्याता समकक्ष अधिकारियों को मौका मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल जयपुर स्थित कार्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन साक्षात्कार प्रक्रिया से गुजरना होगा।

शाला दर्पण पर करना होगा आवेदन

इच्छुक अभ्यर्थी 9 से 13 फरवरी रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

किन पदों के लिए है मौका

  • जिला स्तर पर: सहायक निदेशक (प्रधानाचार्य समकक्ष), सहायक परियोजना समन्वयक (प्रधानाचार्य समकक्ष), कार्यक्रम अधिकारी (उप-प्राचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता/व्याख्याता समकक्ष)।
  • ब्लॉक स्तर पर: अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय (प्रधानाचार्य समकक्ष) संदर्भ व्यक्ति (आरपी) (उप-प्राचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता/व्याख्याता समकक्ष)

नहीं होगी लिखित परीक्षा

आमतौर पर विभागीय परीक्षाओं में लिखित परीक्षा का प्रावधान होता है, लेकिन इस बार परिषद ने ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए चयन करने का फैसला किया है। इससे चयन प्रक्रिया में तेजी आएगी और जल्द ही रिक्त पदों पर अधिकारी मिल सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन मांगे

सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार समग्र शिक्षा के जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों में संभावित रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

रामेश्वर प्रसाद जीनगर, कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी

30 Jan 2026 10:01 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / अब दफ्तरों में अफसरी करेंगे शिक्षक, समग्र शिक्षा में प्रतिनियुक्ति के लिए 9 से आवेदन
भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

