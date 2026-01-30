अब दफ्तरों में अफसरी करेंगे शिक्षक, समग्र शिक्षा में प्रतिनियुक्ति के लिए 9 से आवेदन

शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पदों पर काम करने की इच्छा रखने वाले शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने समग्र शिक्षा के तहत जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। परिषद ने बताया कि इन पदों पर पदस्थापन प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे।