स्कूलों में आज से थमी शिक्षा की घंटी, 12 दिन का शीतकालीन अवकाश

School bells have fallen silent today, marking the start of a 12-day winter break.
प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग के अनुसार राज्य के सभी विद्यालयों में बुधवार 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे। यह छुट्टियां 5 जनवरी तक प्रभावी रहेंगी, जिसके बाद 6 जनवरी से स्कूल फिर से अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे।
इस बार शिक्षा सत्र में बोर्ड परीक्षाओं के जल्दी आयोजन होने के चलते शिक्षकों के सामने पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने की बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि इस बार अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर के बजाय नवंबर में ही आयोजित कर ली गई थीं। इसके कारण अधिकांश स्कूलों में अभी भी कोर्स बकाया चल रहा है। 12 दिनों के इस अवकाश के बाद शिक्षकों पर सिलेबस पूरा करवाने और रिवीजन कराने का अतिरिक्त दबाव रहेगा।
शीतकालीन अवकाश को लेकर विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अवकाश की शुरुआत 25 दिसंबर को 'क्रिसमस-डे' सेलिब्रेशन के साथ होगी। इसके बाद 31 दिसंबर को नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाएंगी।
भीलवाड़ा सहित प्रदेश भर के कई परिवारों ने इन छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए खास प्लानिंग की है।
