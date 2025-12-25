स्कूलों में आज से थमी शिक्षा की घंटी, 12 दिन का शीतकालीन अवकाश

इस बार शिक्षा सत्र में बोर्ड परीक्षाओं के जल्दी आयोजन होने के चलते शिक्षकों के सामने पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने की बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि इस बार अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर के बजाय नवंबर में ही आयोजित कर ली गई थीं। इसके कारण अधिकांश स्कूलों में अभी भी कोर्स बकाया चल रहा है। 12 दिनों के इस अवकाश के बाद शिक्षकों पर सिलेबस पूरा करवाने और रिवीजन कराने का अतिरिक्त दबाव रहेगा।