भीलवाड़ा

स्कूलों में आज से थमी शिक्षा की घंटी, 12 दिन का शीतकालीन अवकाश

5 जनवरी तक रहेगा अवकाश, 6 जनवरी को फिर गुलजार होंगे विद्यालय

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Dec 25, 2025

School bells have fallen silent today, marking the start of a 12-day winter break.

प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग के अनुसार राज्य के सभी विद्यालयों में बुधवार 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे। यह छुट्टियां 5 जनवरी तक प्रभावी रहेंगी, जिसके बाद 6 जनवरी से स्कूल फिर से अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे।

कोर्स पूरा करने की चुनौती, शिक्षकों पर बढ़ेगा दबाव

इस बार शिक्षा सत्र में बोर्ड परीक्षाओं के जल्दी आयोजन होने के चलते शिक्षकों के सामने पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने की बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि इस बार अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर के बजाय नवंबर में ही आयोजित कर ली गई थीं। इसके कारण अधिकांश स्कूलों में अभी भी कोर्स बकाया चल रहा है। 12 दिनों के इस अवकाश के बाद शिक्षकों पर सिलेबस पूरा करवाने और रिवीजन कराने का अतिरिक्त दबाव रहेगा।

क्रिसमस और न्यू ईयर का रहेगा उल्लास

शीतकालीन अवकाश को लेकर विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अवकाश की शुरुआत 25 दिसंबर को 'क्रिसमस-डे' सेलिब्रेशन के साथ होगी। इसके बाद 31 दिसंबर को नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाएंगी।

पर्यटन और धार्मिक स्थलों की ओर रुख

भीलवाड़ा सहित प्रदेश भर के कई परिवारों ने इन छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए खास प्लानिंग की है।

  • घूमने की योजना: कई विद्यार्थियों ने अभिभावकों के साथ शहर से बाहर हिल स्टेशंस और अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने का मन बनाया है।
  • धार्मिक यात्राएं: कई परिवारों ने नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन से करने के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा को अंतिम रूप दे दिया है।

25 Dec 2025 09:30 am

