बिजली गुल होते ही मुख्य डाकघर की सेवाएं ठप

कई उपभोक्ताओं ने डाक अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार से लिखित व मौखिक रूप से शिकायत की है। बावजूद इसके तकनीकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया। डाकघर की सेवाओं पर निर्भर वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक दिक्कत आती है। उन्हें घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिक घनश्याम कुमार का कहना है कि डाक घर में घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन बिजली नहीं आने तक काम नहीं होता। एक उपभोक्ता ने बताया कि डाक घर में जनरेटर और इन्वर्टर लगे हैं, पर चालू ही नहीं किए जाते। इसके कारण काम भी समय पर नहीं हो पा रहे है।